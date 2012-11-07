В ноябре выставят на продажу пакеты акций еще 6 газопоставляющих компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в ноябре т.г. планирует выставить на продажу на фондовых биржах миноритарные пакеты акций шести газораспределяющих и газоснабжающих компаний.

Как сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 7 ноября т.г., об этом говорится в приказе Фонда госимущества от 31 ноября 2012 г. об изменениях к помесячному пообъектному плану-графику приватизации газопоставляющих компаний.

В соответствии с обнародованной информацией, в ноябре ФГИУ планирует выставить на продажу 15,26% ПАО "Уманьгаз", 17,70% ПАО "Харьковгаз", 26,04% ПАО "Бережаныгаз", 25,98% ПАО "Теребовлягаз", 25,99% ПАО "Кременецгаз", 22% ПАО "Коростышевгаз".

Напомним, ранее ФГИУ уже реализовал на биржах более тридцати миноритарных пакетов акций газораспределяющих и газоснабжающих компаний, большинство из которых приобрела компания "Газтек".