«Укртрансгаз» направил почти 65 млн грн на ремонт и реконструкцию оборудования

Компания «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, направила 64,75 млн грн на ремонтные работы и реконструкцию оборудования своих дочерних компаний.

Об этом говорится в сообщениях «Укртрансгаза», опубликованных на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщениям, с 29 по 31 октября текущего года компания «Укртрансгаз» подписала договоры на проведение ремонтных и реконструкционных работ на следующих предприятиях: «Киевтрансгаз»; «Прикарпаттрансгаз»; «Львовтрансгаз»; «Черкассытрансгаз», «Харьковтрансгаз», «Донецктрансгаз», «Донбасстрансгаз».

В частности, данные договоры были заключены со следующими компаниями:

ООО «Сигирия» (г. Киев); ООО «Будинвест-проект» (г. Киев); ООО «Еврогазбуд» (г. Ивано-Франковск); «Индастриал Билдинг Груп» (г. Харьков); ООО «Спецавтоснаб» (г. Харьков); ООО «Агронафтопродукт» (г. Харьков); «Норма плюс» (г. Киев); «НВФ ТД РЕМА» (г. Киев); «Аргон-Люкс ЛТД» (г. Полтава); «Долюс» (г. Ивано-Франсковск); «Укрбудтехнагляд» (г. Киев); ООО «Техмаш» (г. Ивано-Франковск); ООО «Запорожская механизированная колонна №1» (г. Запорожье); ООО «Фирма Бизон» (г. Днепропетровск); ООО «АТЛ» (г. Киев); «Евротрубпласт» (Луганская обл.); «Одесский завод отделочных материалов» (г. Одесса); ООО «Спарта Гранд» (г. Киев); ООО «Трансгаздиагностика» (г. Киев);

Как сообщал УНИАН, в начале октября текущего года компания «Укртрансгаз» подписала договоры с рядом частных компаний на общую сумму 85,8 млн грн для осуществления ремонтных работ на дочерних предприятиях.

В конце сентября «Укртрансгаз» объявил конкурс на привлечение кредитных средств на сумму 330 млн грн.

Конечным сроком подачи предложений в конкурсном сообщении указано 22 октября 2012 года.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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