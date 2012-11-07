Президент одобрил введение акциза на компоненты моторного топлива

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым вводится акцизный налог на компоненты моторного топлива.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, законопроект был разработан Министерством энергетики и угольной промышленности и одобрен Кабинетом министров. Акцизный налог предлагается ввести на бензол (сырой каменноугольный) и технический метанол (метиловый спирт), которые используются при производстве моторного топлива. Закон позволит установить государственный контроль за реализацией бензола и метанола, остановить контрафактное производство моторного топлива и увеличить поступления в госбюджет.

В 2011 году в Украине было произведено около 160 тыс. тонн сырого бензола. При этом только 34 тыс. тонн вещества были использованы в химической промышленности для получения продуктов органического синтеза. Остальное, как предполагается, ушло, в том числе и на производство низкокачественного контрафактного топлива, представляющего угрозу для здоровья и жизни людей.

В январе-августе 2012 года поступления в бюджет от акцизного сбора составили 15,4 млрд грн, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом налоговики в январе-июле 2012 года выявили почти 500 подакцизных преступлений.

Напомним, что базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.