Цена нефти растет на прогнозах потребления "черного золота"

На мировых торгах в черверг, 8 ноября, цены на нефть растут на новостях от Международного энергетического агентства (МЭА) и компании Sanford C. Bernstein&Co.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,52 доллара, или на 0,62%, - до 84,96 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil увеличилась на 0,64 доллара, или на 0,6%, - до 107,46 доллара за баррель.

Как полагают эксперты МЭА и Sanford, спрос на нефть в Китае вырастет на 400 тысяч баррелей в день в течение четвертого квартала - максимальный показатель роста с конца 2010 года. При этом общемировой спрос в октябре-декабре повысится на 290 тысяч баррелей в день, передает Bloomberg.

Нефть растет в цене и после данных по запасам в США, согласно которым на оптовых складах резервы сырья выросли на 1,77 миллиона баррелей до 374,8 миллиона баррелей. Увеличение оказалось менее существенным, чем ожидали аналитики.