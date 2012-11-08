Брюссель. Еврокомиссия начала расследование по субсидированию солнечных панелей из Китая.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Расследование начато по жалобе ассоциации производителей EU ProSun и может длиться 13 месяцев.

При этом, как отметили в Еврокомиссии, через 9 месяцев могут быть введены антисубсидиарные пошлины в случае доказательств наличия субсидий.

Объем импорта солнечных панелей и компонентов к ним из Китая в Евросоюз в 2011 году достиг 21 млрд евро.