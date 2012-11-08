Испанская Enagas может выступить основным инвестором строительства LNG-терминала

Испанская компания Enagas, лидер европейского рынка по транспортировке газа, может выступить основным финансовым инвестором строительства LNG-терминала на первом этапе с долей участия 75%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель координационного совета национального проекта «LNG-терминал» Виталий Демьянюк.

«На первом этапе компания Enagas может принять участие в проекте в качестве основного партнера государства», - сказал В. Демьянюк

Также он отметил, что доли участия в проекте могут распределиться в соотношении 75% - Enagas и 25% - государство.

«В дальнейшем распределение долей может существенно измениться, это нормальная европейская практика», - подчеркнул В. Демьянюк

Также он пояснил, что в дальнейшем в проекте могут принять участие и другие компании.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.