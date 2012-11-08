"Газпром" не видит оснований для пересмотра цены на газ для Украины

Москва. Российский газовый монополист "Газпром" не планирует в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

Об этом в ходе телефонной конференции сообщил глава департамента внешнеэкономической деятельности Павел Одеров, передает РИА «Новости».

"Оснований для пересмотра цены для Украины в настоящее время нет", - сказал он, добавив, что в ближайшее время холдинг не планирует рассматривать этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Польской государственной нефтегазовой компании PGNIG удалось добиться более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, что позволит стране со следующего года ежегодно экономить до почти 1 млрд долларов.

Польские власти инициировали процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года после того, как им почти за год не удалось добиться скидки на поставляемое в страну топливо.

По данным польского аналитика Гжегожа Кучиньского, за последние три года российская газовая монополия согласилась снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб. м. в прошлом году и предусмотренными контрактом 52 млрд куб. м.