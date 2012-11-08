ТНК-ВР инвестирует 58 млн долл. в развитие украинской сети АЗС

Российско-британская ТНК-ВР планирует инвестировать 58 млн долл. в развитие сети автозаправочных станций АЗС в Украине в 2012-2013 гг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в настоящее время на территории Украины компания реализует 35 проектов по ребрендингу и реконструкции автозаправочных станций: 23 АЗС проходят ребрендинг под формат Orange Dot («Оранжевая точка»), на остальных станциях ведутся строительно-монтажные и проектные работы.

«До конца года в эксплуатацию будет введено 17 новых объектов, остальные заработают в 2013 г.», - сказано в сообщении

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов британской компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Сеть АЗС ТНК-ВР в Украине насчитывает 146 станций, еще 49 станций работают под этим брендом на джобберских условиях.