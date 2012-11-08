«Черноморнефтегаз» завершил закачку газа в Глебовское ПХГ

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым), по состоянию на четверг, 8 ноября, завершило закачку газа в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, общий объем активного газа в Глебовском ПХГ составил 858 млн кубометров.

«Этого достаточно для стабильного и бесперебойного газоснабжения потребителей полуострова в осенне-зимний сезон 2012-2013 гг.», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в управлении подземного хранения газа также завершены работы по переводу хранилища в режим отбора, который начнется вместе с отопительным сезоном.

Как сообщал ранее УНИАН, на 9 октября 2012 года компания «Черноморнефтегаз» накопила в Глебовском подземном хранилище газа (ПХГ) в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2012-2013 гг. 0,821 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Глебовское ПХГ создано на базе выработанного Глебовского газоконденсатного месторождения в 1991 году. ПХГ предназначено для регулирования сезонной и суточной неравномерности потребления газа в Крыму.

На Глебовском ПХГ пробурены 134 скважины (эксплуатационных - 120, используемых при отборе и закачке - 70). В состав производственного комплекса входит компрессорная станция, установки очистки и сепарации газа.

Максимальный объем активного газа в Глебовском ПХГ составляет 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн куб. м.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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