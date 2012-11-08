«Газпром» заверяет, что 2/3 поставок по «Южному потоку» уже оформлены контрактами

Москва. 2/3 поставок по газопроводу «Южный поток» планируется осуществлять по уже заключенным контрактам.

Об этом говорится в материалах «Газпрома», которые имеются в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что согласно техническому обоснованию проекта, поставки в 2016 году запланированы в объеме 15,75 млрд куб. м, в 2017 году - 31,5 млрд куб. м, в 2018 году - 47,25 млрд куб. м, а в 2019 году газопровод должен выйти на проектный уровень поставок в 63 млрд куб. м.

В то же время, согласно ускоренному плану ввода газопровода, в 2016 году поставки также составят 15,75 млрд куб. м, но уже в 2017 году возрастут до 47,25 млрд куб. м, а в 2018 году достигнут 63 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Строительство газопровода планируется начать в декабре текущего года.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» - South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.

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