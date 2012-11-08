Deutsche Bank AG откроет «Укртрансгазу» кредитную линию на 53,6 млн евро

Deutsche Bank AG откроет компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, кредитную линию на 53,6 млн евро в рамках проекта по реконструкции компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

Об этом говорится в сообщениях «Укртрансгаза», опубликованных на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, финансирование данного проекта осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании между Национальной акционерной компанией НАК «Нафтогаз Украины» и Ferrostaal Industrieanlagen GmbH от 2 июля 2012 года.

Дата акцепта — 7 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. Deutsche Bank AG - крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне.

Deutsche Bank AG — один из 29 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности. Он включает коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании. 13 миллионов клиентов, более 1500 отделений в стране, многочисленные филиалы, представительства за рубежом (в 76 странах мира, в том числе Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Сиднее и Москве).

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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