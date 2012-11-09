Цена нефти растет на ожиданиях положительной статистики из Китая

На мировых торгах в пятницу, 9 ноября, цены на нефть растут на ожиданиях положительной статистики из Китая.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,33 доллара, или на 0,39%, - до 85,42 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil увеличилась на 0,13 доллара, или на 0,12%, - до 107,38 доллара за баррель.

Аналитики ожидают роста объемов промпроизводства в КНР на 9,4%, розничных продаж - на 14,4% в октябре в годовом исчислении. Как известно, годовая инфляция в Китае в октябре замедлилась до 1,7%, хотя изменений по сравнению с сентябрьской отметкой в 1,9% не ожидалось.

Продолжают поддерживать рост котировок данные из США, где число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 3 ноября, уменьшилось на 8 тысяч - до 355 тысяч. Аналитики ожидали роста числа заявок на 2 тысячи.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре сократился на 2,3 миллиарда долларов, или на 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем августа, и составил 41,5 миллиарда долларов. Аналитики предполагали увеличение дефицита до 45 миллиардов долларов, передает Bloomberg.