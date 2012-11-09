Скидка "Газпрома" польской PGNіG не сделает выгодной перепродажу газа Украине

Варшава. Предоставленная российским "Газпромом" польской компании PGNіG скидка на поставляемое в Польшу топливо не сделает выгодной его перепродажу в Украине, которая в нынешних условиях покупает газ из РФ дешевле, чем поляки.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик Анджей Щесняк, который занимается вопросами энергетики уже более двадцати лет.

Он сказал, что, по неофициальным достоверным данным, PGNіG в текущем году покупала российский газ за около 600 долларов за тысячу кубометров, и назвал "сказками" данные о цене "более 500 долларов".

"Украина по сравнению с нами имеет очень дешевый газ (...), и даже сегодняшние цены в Польше (с учетом скидки – УНИАН) несравнимы с украинскими", - сказал эксперт.

А.Щесняк отметил, что польские власти из-за провальных переговоров с "Газпромом" в 2006 году решили запретить публикацию данных о цене закупаемого топлива, чтобы скрыть его высокую стоимость, что совершенно не отвечает принятым в ЕС стандартам.

По словам польского аналитика, реальная средняя цена российского газа для европейских потребителей в первой половине текущего года составляла около 510 долларов за тысячу кубометров, в то время как цена на спотовом рынке в ноябре варьировалась в пределах 410-420 долларов за тысячу кубометров.

Собеседник агентства отметил, что, по его данным, "Нафтогаз Украины" закупает у немецкого трейдера RWE газ, который поставляется заказчику через Польшу на "несколько долларов" дешевле, чем стоимость российского газа, который он может покупать напрямую.

А.Щесняк высказал сожаление, что посредником при поставке газа из Евросоюза выступает вместо польской немецкая компания, отметив, что такая ситуация может быть результатом "очень плохого бизнес-опыта" PGNіG c украинской НАК.

"Я считаю, что это в первую очередь должна быть PGNіG, но что-то не складывается как с одной, так и с другой стороны... "Нафтогаз" не выполняет условий контрактов (в частности, "Грубешовский контракт" с 2004 года - УНИАН), были очень неприятные для нас дела с добычей (история с компанией "Девон" - УНИАН)", - сказал аналитик.

"Польша должна контактировать с Украиной и "соединять" ее с западными рынками, но, к сожалению, делают это немцы", - добавил польский эксперт.

А.Щесняк сообщил, что в Украину через польскую газотранспортную систему ежегодно можно было бы поставлять "несколько миллиардов кубометров газа" из Евросоюза, отметив, что формально PGNіG также может продавать свой газ в случае изменения ценовых условий. "Запрета реэкспорта нет уже второй год", - сказал аналитик.

Пресс-служба PGNіG отказалась ответить на запрос УНИАН о возможных поставках закупленного ею топлива для перепродажи в Украине.

Как сообщал УНИАН, в начале недели PGNіG объявила о получении от своего главного поставщика газа - российского "Газпрома" скидки на поставляемое в страну топливо, размер которой, по данным польского министра госимущества, составил более 15%.

Справка УНИАН. Польша, ежегодно потребляющая около 14 млрд кубометров газа, более 70% его импортирует, главным образом из Российской Федерации, а также из Германии (около 10% всего импорта в прошлом году).

По данным украинских властей, за первые три квартала текущего года цена российского газа для Украины составляла от 416 до 426 долларов за тысячу кубометров.