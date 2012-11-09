В Нью-Йорке введена нормированная продажа бензина

В Нью-Йорке, пострадавшем на минувшей неделе от урагана "Сэнди", продолжает ощущаться острая нехватка бензина. В связи с этим мэр мегаполиса Майкл Блумберг объявил в четверг о введении нормированной продажи автомобильного топлива.

Согласно правилам, которые вступят в силу 9 ноября в 6 утра по местному времени (13:00 по киевскому), по четным дням бензин смогут купить водители автомобилей с четными номерами, по нечетным - с нечетными. Как сообщил Блумберг, правило не будет распространяться на автомобили аварийно-спасательных служб, автобусы и такси.

"Думаю, данная система будет действовать, как минимум, несколько дней. Если подумать, она не доставляет слишком большие неудобства - нужно к ней просто привыкнуть", - отметил мэр. За соблюдением водителями новых правил на каждой заправке будут следить полицейские.

Такая же мера действует с минувшей недели в соседнем штате Нью-Джерси, который до сих пор испытывает серьезную нехватку бензина. По словам Блумберга, нормирование позволило сократить там время стояния в очередях с двух часов до 45 минут, передает ИТАР-ТАСС.

Градоначальник сообщил, что в настоящее время в Нью- Йорке функционируют только порядка четверти АЗС. На многих заправках закончился бензин, поскольку до сих пор не работают несколько нефтеперерабатывающих заводов на Восточном побережье страны, а также до недавнего времени был закрыт нью-йоркский порт, через который осуществляются поставки топлива. На других заправках бензин есть, однако до сих пор не восстановлено электроснабжение, и, как следствие, на АЗС не работают насосы. В связи с этим на функционирующих заправках образовываются огромные очереди, а между уставшими ждать водителями порой завязываются потасовки.