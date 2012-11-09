Немецкая RWE в течение полугода может поставить в Украину до 5 млрд куб. м газа

Варшава. Немецкий трейдер RWE Supply & Trading в ближайшие шесть месяцев может поставить в Украину через Польщу до 5 млрд кубометров газа, сообщила польская Gazeta Wyborcza (GW) в пятницу.

"Немецкий концерн подтвердил GW, что подписал рамочное соглашение на поставку в Украину до 5 млрд кубометров газа до мая 2013 года. Позже контракт может быть продлен", - отмечает газета.

По ее данным, RWE, которая начала поставки топлива в Украину через польскую газотранспортную систему, с ноября текущего года до января 2013 года должна поставить украинскому "Нафтогазу" до 56 млн кубометров газа.

Газета также написала со ссылкой на российский портал РБК, что Украина будет покупать газ RWE за 360-390 долларов за тысячу кубометров. При этом российский газ по прямому контракту с "Газпромом" в 4-м квартале обходится Украине в 432 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" с 1 ноября текущего года начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Напомним, в мае текущего года "Нафтогаз" подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не определив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.