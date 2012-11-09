В обмен на вхождение в Таможенный союз Россия предлагает газ по 160 долл.

Москва. В случае вступления Украины в Таможенный союз цена на энергоносители для нашей страны будет снижена до уровня внутрироссийской.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов, отвечая на вопрос, было ли сделано Украине предложение, что в случае вступления в ТС она получит газ по 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

“Это не является чем-то новым. В рамках Таможенного союза отменены экспортные пошлины. Соответственно, цена на газ с нюансами на нефтепродукты для стран Таможенного союза гораздо ниже. Это не будет какой-то специальной скидкой для Украины, это объективный факт членства в Таможенном союзе”, - сказал М.Евдокимов.

Он подчеркнул, что для любого экономического оператора, действующего в Таможенном союзе, условия и требования одинаковы.

“Невозможно, чтобы в Таможенном союзе одно предприятие покупало газ по одной цене, а другое - по другой. Так не бывает”, - сказал он.

М.Евдокимов подчеркнул, что любое государство, присоединившись к ТС, получит такие же условия, какие имеют казахстанские, российские и белорусские предприятия.

Как сообщал УНИАН, Украина третий год безуспешно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ, считая ее завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1.тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла: в первом квартале 2012 г. - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долл. за 1 тыс. куб. м.

В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивае

Напомним, в конце ноября 2011 года «Газпром» купил 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долларов, доведя свою долю в предприятии до 100%. При этом компания «Белтрансгаз» была переименована в «Газпром трансгаз Беларусь». Взамен Беларусь получила скидку на газ в текущем году и подписала контракт на поставки газа в 2012-2014 годах. Среднегодовая цена газа в 2012 году составляет для Беларуси 165,6 долл. за тысячу кубометров.

26 секнтября с. г. министр финансов Беларуси Андрей Харковец заявил, что цена на природный газ на входе в Беларусь составит в 2013 г. 185 долларов за 1 тыс. куб. м.

Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" и российский концерн "Газмпром" договорились об объемах и стоимости газа по swap-поставкам на 2012 год, заключив 30 декабря 2011 года новый протокол. Cогласно данному соглашению, Казахстан в текущем году получит в рамках swap-поставок для обеспечения топливом южных регионов 3,5 млрд кубометров газа.

В пресс-службе "КазМунайГаз" отметили, что стоимость поставок осталась на уровне прежних лет. Как известно, цена импортного газа, предназначенного для южных регионов Казахстана, складывающаяся из стоимости узбекского газа и swap-операций с "Газпромом", составляет 85 долларов за 1 тыс. кубометров и не меняется на протяжении более чем пяти лет.