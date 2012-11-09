Кипр зазывает Украину месторождениями газа, Янукович приглашает киприотов развивать ЮБК

Президенты Кипра Д.Христофиас и Украины - В.Янукович

Никосия. Кипр пытается заинтересовать Украину недавно открытыми месторождениями газа, а Украина предлагает киприотам развивать рекреацию на Черноморском побережье.

Как передает корреспондент УНИАН, вопросы двустороннего экономического сотрудничества обсуждались во время украинско-кипрского бизнес-форума, который проходит в Никосии в рамках официального визита в эту страну Президента Украины Виктора Януковича.

Во время форума Президент Республики Кипр Димитрис Христофиас сообщил, что Кипр заинтересован в сотрудничестве с Украиной в энергетических проектах.

По словам Д.Христофиаса, недавно на Кипре были обнаружены крупные месторождения природного газа в исключительной экономической зоне. По его словам, это создало новую динамику и открывает многообещающие перспективы для дальнейшего укрепления сотрудничества между кипрскими и иностранными фирмами.

Президент Украины Виктор Янукович в свою очередь заявил, что Украина ожидает расширения сотрудничества с Кипром в инвестиционной сфере.

По мнению В.Януковича, обе страны имеют мощный потенциал для расширения инвестиционного сотрудничества путем диверсификации сфер капиталовложений, создания совместных предприятий на территории Украины, Кипра и третьих стран.

«В частности, весьма интересно для нас было бы заимствование кипрского опыта в туристической и курортной сферах. Мы бы приветствовали участие кипрских предприятий в развитии рекреационной инфраструктуры, в частности, на Черноморском побережье Украины», - сказал он.

По его словам, у Украины и Кипра большой потенциал для расширения сотрудничества в таких сферах как машиностроение, сельскохозяйственное производство, пищевая и легкая промышленность, банковская сфера, энергетические проекты, наука и туризм.

Также большое значение он придал сотрудничеству в сфере судостроения, подчеркнув, что Украина имеет большой потенциал в судоремонтной сфере.

Как сообщал УНИАН, 8-9 ноября проходит официальный визит Президента Украины Виктора Януковича в Никосию (Республика Кипр).

В заявлении для прессы после переговоров с Д.Христофиасом, В.Янукович заявил, что Украина и Кипр создадут межправительственную комиссию по вопросам экономического, научно-технического и промышленного сотрудничества.

Также 8 ноября, правительства Украины и Республики Кипр подписали Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, благодаря которой украинский бюджет ежегодно сможет получать дополнительно 1 млрд грн.