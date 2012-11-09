Fitch: ЕС может настаивать на дальнейшем снижении цен «Газпромом»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что переговоры с «Газпромом» о пересмотре цен долгосрочных контрактов на поставки газа приведут к уменьшению убытков, которые, согласно отчетности, некоторые европейские энергетические компании понесли по продажам газа. Однако в будущем могут потребоваться дополнительные скидки для восстановления прибыльности этих компаний в условиях все менее регулируемого европейского рынка.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, который имеется в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что последней среди крупных европейских энергетических корпораций переговоры о пересмотре цен завершила польская компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Подробная информация по уровням скидок, предоставленных PGNiG и сопоставимым компаниям, не разглашается, однако, по сообщениям в СМИ, они составляют примерно от 10% до 15%.

«Этого может быть недостаточно для устранения разрыва между европейскими спотовыми ценами на газ и ценами на газ, привязанными к нефти, в долгосрочных контрактах с «Газпромом». С учетом избыточных поставок газа в Европу и стагнации потребления отрицательный спрэд вряд ли исчезнет без дальнейших переговоров о пересмотре цен или значительного падения цен на нефть», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные переговоры уже проведены компаниями E.ON в Германии и Eni в Италии, а также компанией Gaz de France, Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) в Словакии и OMV в Австрии. Econgas, дочерняя структура OMV, и SPP смогли договориться о более благоприятных ценах на газ с «Газпромом» в конце 2011 г. - начале 2012 г. Тем не менее, доходы от их сегментов поставок газа по-прежнему находятся под давлением, главным образом ввиду спрэда между спотовыми и контрактными ценами.

В Fitch Ratings считают, что улучшение ситуации для PGNiG также может быть временным. Компания указала, что намерена направить запрос польскому регулятору газового рынка о введении снижения цен для ее клиентов в 2013 г., что частично нивелировало бы преимущества от более низких цен от «Газпрома». Цены на газ в Польше для промышленных потребителей в настоящее время являются регулируемыми, но такое положение может измениться в случае принятия нового газового закона (проект которого был опубликован Министерством экономики в начале октября 2012 г.). Проект предусматривает продажу компанией PGNiG 70% газа на местной товарной бирже. Это откроет польский рынок газа для конкуренции, а также может привести к движению цен на торгуемый газ в сторону европейских спотовых цен, а не цен на газ, увязанных с ценой на нефть.

«Газпром» длительное время противостоит включению спотового компонента в свои контракты о долгосрочных поставках. Пересмотр газовых контрактов с крупнейшими европейскими энергетическими компаниями можно рассматривать как шаг в этом направлении. Давление на «Газпром» в плане снижения цен на газ, вероятно, сохранится. Еще один раунд переговоров может быть продолжительным и сложным, но представляется неизбежным», - уверены в Fitch Ratings.

Напомним, Украина также добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.