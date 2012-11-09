МИД РФ не знает, когда подпишут соглашение по трубопроводному транспорту в рамках ЗСТ

В МИД России не знают, когда будет подписано соглашение о доступе к трубопроводному транспорту в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал директора Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Евдокимов.

“Прогнозировать сегодня, как быстро будет заключено соглашение (о доступе к трубопроводному транспорту в рамках СНГ - УНИАН), я не могу. Я не вижу больших препятствий, чтобы это было сделано в реальные сроки”, - сказал М.Евдокимов.

По его словам, сейчас завешается процесс ратификации соглашение о ЗСТ между восемью государствами СНГ.

“С точки зрения статистики - это почти 95% товарооборота стран СНГ. Фактически весь товарооборот стран Содружества либерализуется этим договором о зоне свободной торговли”, - сказал он.

М.Евдокимов подчеркнул, что в рамках договора о ЗСТ продолжатся переговоры по либерализации услуг, госзакупок и транзита трубопроводным транспортом.

“Процесс экономической интеграции в рамках СНГ будет продолжаться”, - сказал представитель МИДа.

“Уже сейчас начинается подготовительная работа по этим трем соглашениям, в том числе по трубопроводному транспорту”, - добавил М.Евдокимов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров в августе т.г. заявил, что Украина после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли СНГ поднимет вопрос о возможности использования транзитных газовых мощностей России.

Напомним, Договор о зоне свободной торговли предполагает, что страны-участницы вступают в переговоры по разработке соглашения по транзиту трубопроводным транспортом и завершают их в течение 6 месяцев после вступления в силу договора о ЗСТ СНГ.

9 октября источник в Исполкоме СНГ сообщил, что рабочие группы до конца года начнут обсуждать проекты соглашений о торговле услугами и доступе к транзиту трубопроводным транспортом в рамках Содружества независимых государств.

По его словам, первое заседание рабочей группы по подготовке соглашения о торговле услугами планируется провести в середине ноября, а по подготовке соглашения о доступе к трубопроводному транспорту – до конца года.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицировала документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ. 9 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании Зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.