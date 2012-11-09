«Укргазвыдобування» за 10 месяцев увеличила добычу газа до 12,73 млрд куб. м

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», за 10 месяцев текущего года увеличила добычу газа до 12,73 млрд куб. м с 12,62 млрд куб. м за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в январе-октябре 2012 года добыча газового конденсата и нефти достигла 585 тыс. т, что соответствует показателям прошлого года.

Также в сообщении отмечается, что с начала года компанией добыто 2,5 тыс. т нефтяного битума на Орховицком месторождении во Львовской обл.

С начала года буровыми подразделениями «Укргазвыдобування» пробурено 213 тыс. м, из них 90 тыс. м эксплуатационного и 123 тыс. м разведочного бурения.

В октябре 2012 года введено в эксплуатацию 4 новых газовых скважины.

Всего с начала года компания ввела в эксплуатацию 53 новых скважин, из них 47 газовых и 6 нефтяных.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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