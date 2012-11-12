На мировых торгах в понедельник, 12 ноября, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных из КНР и Японии.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже выросли на 0,1 доллара, или на 0,1% - до 86,08 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала на 0,24 доллара, или на 0,22% - до 109,16 доллара за баррель.

ВВП Японии в третьем квартале, по предварительным данным, снизился в годовом выражении на 3,5% и на 0,9% по сравнению со вторым кварталом 2012 года. Аналитики при этом ожидали сокращения показателя на 3,4% и 0,9%, соответственно. По итогам апреля-июня страна зафиксировала рост ВВП на 0,3%.

На прошедших выходных стало известно, что объем экспорта из Китая в октябре увеличился на 11,6%, что стало самым сильным ростом показателя за пять месяцев. Эксперты ожидали более скромного повышения - на 10%, передает Bloomberg.