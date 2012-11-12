Экологи требуют от СНБО взять под контроль энергостратегию Украины

Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ) обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с требованием взять под контроль доработку проекта обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

Как сообщили УНИАН в НЭЦУ, в открытом письме на имя секретаря СНБО отмечается, что проект обновленной Энергетической стратегии не учитывает современных вызовов энергетической и национальной безопасности Украины, поскольку концентрируется преимущественно на увеличении добычи и потребления ископаемых топливно-энергетических ресурсов.

В обращении отмечается, что заложенные в стратегии цели сдерживают развитие сектора возобновляемой энергетики и энергосбережения, имеющих высокий потенциал привлекать иностранные инвестиции, но в то же время ведут к невыполнению международных обязательств Украины.

“Установленная в проекте Энергостратегии цель по возобновляемой энергетике в 4,6% в производстве электроэнергии до 2030 года не отвечает современным тенденциям развитых стран мира и спровоцирует отставание инновационных технологий в Украине, - убежден эксперт по энергетической политике НЭЦУ Артур Денисенко. - Это ухудшит состояние энергетической и национальной безопасности Украины».

В письме объясняется, почему в Энергостратегию необходимо включить более амбициозные цели и ряд мероприятий, которые позволят снизить потребление топливно-энергетических ресурсов и энергоемкость украинской экономики. Также обосновывается потребность внедрять возобновляемые источники энергии и меры по энергосбережению, чтобы снизить зависимость от внешних поставок энергоресурсов и уменьшить нагрузку на окружающую природную среду, подчеркивается в сообщении.

НЭЦУ также предлагает создать по инициативе Президента Украины и СНБО экспертную группу с широким привлечением общественности и задействовать ее в процессе доработки обновленной Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года.

На несогласованности, недостатки и слишком оптимистичные прогнозы экономического роста, которые заложены в проекте Энергостратегии, уже обращали внимание государственные регулирующие органы, экспертное содружество, аналитические центры и дипломатические миссии в Украине, напомнили в НЭЦУ.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Европейско-Украинское энергетическое агентство, Европейская комиссия, Государственный департамент США и Всемирный банк направляли в Минэнерго свои замечания к этому проекту.

Справка УНИАН. 12 июня Министерство энергетики и угольной промышленности презентовало проект обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 г., согласно которому Украина рассчитывает до 2030 года увеличить производство электроэнергии на 45,44%, - до 282 млрд кВт/ч по сравнению с 2011 годом.

25 июня Минэнергоугля приняло проект за основу.

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