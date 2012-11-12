«Ромпетрол-Украина» заявляет о трудностях с оформлением бензинов на таможне

Компания «Ромпетрол-Украина», входящая в состав мультинациональной нефтяной компании The Rompetrol Group N.V., выражает обеспокоенность в связи с затягиванием таможенного оформления импортируемых в Украину нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, возникшая ситуация может поставить под угрозу регулярные поставки румынского бензина в Украину.

«С начала ноября нефтепродукты, импортируемые «Ромпетрол-Украина», не могут пройти таможенное оформление, в частности, в Херсоне не оформлены 10 тыс. тонн премиального бензина А-95 производства НПЗ Petromidia (г. Констанца, Румыния)», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что «Ромпетрол-Украина» своевременно осуществила на счета Гостаможслужбы предоплату за растаможку и оплату налогов.

«Таможенники изъявили желание сделать отбор проб с целью подтверждения качества бензина, но по неизвестным причинам не делают этого и не принимают декларации, затягивая процесс таможенного оформления топлива», - сообщает пресс-служба со ссылкой на заявление генерального директора ООО «Ромпетрол-Украина» Андрея Кузьменко.

«В ближайшие дни в Украину поступит еще два танкера с нефтепродуктами суммарным объемом более 20 тыс. тонн, которые некуда будет сливать», - добавил А.Кузьменко.

В сообщении также подчеркивается, что обеспечение топливом южных регионов под угрозой, а срыв графика оптовых поставок бензинов и ДТ из Румынии может дестабилизировать работу ряда операторов украинской розницы.

Как сообщал УНИАН, в конце октября органы Государственной таможенной службы Украины остановили таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме.

Нефтетрейдеры сообщили, что до сих пор не получили внятного объяснения от таможенных органов о причинах возникших проблем.

По мнению отдельных участников рынка, возникшие проблемы могут означать подготовку к внедрению единого оператора по оформлению нефтегрузов, как это уже практиковалось в других отраслях, где такое явление получило название «модных фирм».

Позже Государственная таможенная служба Украины возобновила оформление импортного бензина по временным декларациям, но не для всех участников рынка.

По мнению экспертов отрасли, продление таможней приостановления оформления ввоза бензина в страну могло спровоцировать дефицит топлива на АЗС Украины.

Справка УНИАН. Группа компаний «Ромпетрол» на 100% принадлежит государственной нефтегазовой корпорации Казахстана «Казмунайгаз». «Ромпетрол» владеет и эксплуатирует три нефтеперерабатывающих завода в Румынии, а также европейскую сеть из более чем 1000 АЗС (Румыния, Молдова, Болгария, Грузия, Франция и Испания).

«Ромпетрол» осуществляет операции в 12 странах по всему миру, численность персонала составляет 7 500 человек. В 2011 году оборот компании составил 6,8 млрд долл.

В середине июля 2012 "The Rompetrol Group N.V." подписала с «Нафтогазом Украины» меморандум о сотрудничестве по созданию и развитию розничной сети АЗС.

«Нафтогаз Украины» контролирует около 11% оптового рынка нефтепродуктов Украины через двух производителей – Шебелинский ГПЗ ДК «Укргазвыдобування» и Мариупольский НПЗ «Азовской нефтяной компании». Компания также располагает сетью оптовой реализации нефтепродуктов (нефтебаз) во всех регионах Украины.

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