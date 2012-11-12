«Энергоатом» планирует в т.г. увеличить чистую прибыль на 6,1%. В 2011 г. она выросла почти втрое

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом» планирует по итогам 2012 года увеличить чистую прибыль на 6,1% по сравнению с 2011 годом (чистая прибыль в 2011 году составила 2,38 млрд грн.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, такие показатели утверждены в финансовом плане "Энергоатома" на 2012 год (распоряжение КМУ № 846-р от 19 сентября текущего года).

Как можно судить из публикуемых компанией показателей, в последние 5 лет "Энергоатом" демонстрирует очень неровную динамику роста-сокращения прибыли. Фактически с интервалом через один год чистая прибыль росла или сокращалась.

Так, 2008 год «Энергоатом» завершил с прибылью 128,8 млн грн., сократив ее на 61,4% или на 204,84 млн. грн., по сравнению с 2007 г.

Но уже в 2009 году компания резко улучшила показатели, увеличив чистую прибыль в 9,2 раза (или на 869,044 млн грн.), по сравнению с 2008 годом – до 974,310 млн грн.

В 2010 году чистая прибыль “Энергоатома” опять снизилась против предыдущего года, составив 836,1 млн грн. (примерно на 150 млн меньше).

Однако, уже в 2011 году показатель резко пошел вверх - “Энергоатом” увеличил прибыль в 2,9 раза – до 2,38 млрд грн.

И, как видим, на 2012-й год запланирована намного более скромная динамика — всего 6-процентный рост прибыли.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил чистую прибыль в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.