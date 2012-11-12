«Нафтогаз» за два с половиной года добыл в Египте 1,262 млн баррелей нефти

НАК «Нафтогаз Украины», начавшая добывать нефть в Египте в апреле 2010 года, к октябрю 2012 года вышла на результат добычи в 1,262 млн баррелей нефти, говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Сообщается, что за время работ в Египте госкомпания завершила бурение 28 скважин и выявила 7 месторождений нефти и газа.

Ранее министерство публиковало данные, согласно которым «Нафтогаз» к июлю 2012 года добыл в Египте 900 тыс барр. нефти; к 30 июня 2011 г. – 454 тыс. барр.; к 30 сентября 2011 г. – 560 тыс. барр.; к 23 декабря 2011 г. – 685 тыс. барр.; к 31 марта 2012 г. – 790 тыс. барр.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины», Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Площадь концессионной территории составляет более 20 тыс. кв. км.

Ранее, 13 декабря 2006 года, между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Эль Шавиш Ист в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км.

Проект добычи "Нафтогазом" нефти в Египте осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

GANOPE является государственной египетской компанией, которая владеет эксклюзивными концессионными правами на всей территории Южного Египта.

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