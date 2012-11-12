Таможня объяснила ситуацию с оформлением бензинов «Ромпетрол-Украина»

Государственная таможенная служба Украины поясняет, что в настоящий момент образцы топлива компании «Ромпетрол-Украина» проходят лабораторную проверку.

Таким образом агентству УНИАН в пресс-службе ГТСУ прокомментировали высказанные сегодня претензии "Ромпетрол-Украина", обвинявшей таможню в задержке с оформлением бензинов.

При этом в сообщении сказано, что соответствующую декларацию компания подала 7 ноября, и она была принята Херсонской региональной таможней.

"Работники таможни совместно с представителями "Ромпетрола" отбирали образцы продукции с целью проверки относительно правильности декларирования", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром «Ромпетрол-Украина» заявила о возникновении трудностей с оформлением бензинов на таможне

Согласно сообщению компании, возникшая ситуация может поставить под угрозу регулярные поставки румынского бензина в Украину.

По данным компании, с начала ноября нефтепродукты, импортируемые «Ромпетрол-Украина», не могут пройти таможенное оформление, в частности, в Херсоне не оформлены 10 тыс. тонн премиального бензина А-95 производства НПЗ Petromidia (г. Констанца, Румыния).

В конце октября органы Государственной таможенной службы Украины остановили таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме.

Нефтетрейдеры сообщили, что до сих пор не получили внятного объяснения от таможенных органов о причинах возникших проблем.

По мнению отдельных участников рынка, возникшие проблемы могут означать подготовку к внедрению единого оператора по оформлению нефтегрузов, как это уже практиковалось в других отраслях, где такое явление получило название «модных фирм».

Позже Государственная таможенная служба Украины возобновила оформление импортного бензина по временным декларациям, но не для всех участников рынка.

По мнению экспертов отрасли, продление таможней приостановления оформления ввоза бензина в страну могло спровоцировать дефицит топлива на АЗС Украины.

Группа компаний «Ромпетрол» на 100% принадлежит государственной нефтегазовой корпорации Казахстана «Казмунайгаз». «Ромпетрол» владеет и эксплуатирует три нефтеперерабатывающих завода в Румынии, а также европейскую сеть из более чем 1000 АЗС (Румыния, Молдова, Болгария, Грузия, Франция и Испания).

«Ромпетрол» осуществляет операции в 12 странах по всему миру, численность персонала составляет 7 500 человек. В 2011 году оборот компании составил 6,8 млрд долл.