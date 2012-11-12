Украинский угледобытчик Coal Energy намерен реинвестировать прибыль 2012 ФГ

Варшава. Украинская угледобывающая компания Coal Energy (СЕ) не планирует выплачивать дивиденды с полученной в 2012 финансовом году (ФГ) чистой прибыли размером почти 40 млн долларов, а намерен направить ее на инвестиции в свое дальнейшее развитие.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава отдела по связям с инвесторами Coal Energy Александр Крук в понедельник.

"Выплата дивидендов не планируется. Прибыль будет реинвестирована", - сказал он, комментируя запланированное на 12 декабря собрание акционеров CЕ.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, которым располагает УНИАН, акционеры кроме утверждения стандартных отчетов планируют назначить нового аудитора, предоставив ему мандат до следующего собрания в 2016 году.

Новым аудитором станет Baker Tilly Luxembourg Audit вместо Interaudit.

А. Крук назвал формальностью назначение нового аудитора, отметив, что обе компании входят в группу Baker Tilly.

"По сути, не будет замены аудитора. Просто ключевой аналитик, который занимался нами, перешел из одной компании в другую", - объяснил он.

Согласно повестке дня собрания, акционеры также планируют рассмотреть вопрос перенесения около 5,65 млн долларов чистых убытков компании за прошедший финансовый год на следующий.

Представитель компании отметил агентству, что в прошлом финансовом году такой убыток получила зарегистрированная в Люксембурге холдинговая компания Coal

Energy S.A., в то время как вся группа, согласно консолидированной отчетности, получила 38,4 млн чистой прибыли.

Как сообщал УНИАН, Coal Energy в 2012 фингоду увеличила чистую прибыль на 4,3% - до 38,4 млн при почти 10% росте доходов до 165,5 млн долл.

Справка УНИАН. Coal Energy является третьим крупнейшим в Украине частным угледобытчиком по резервам и четвертым по объему производства. Компания владеет 10 шахтами на Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержащих отходов. Coal Energy увеличила в 2011 финансовом году чистую прибыль почти в 7 раз до около 37 млн долларов.

75% акций Coal Energy принадлежат кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. Остальные бумаги — free float.

На последнем закрытии капитализация дебютировавшей на Варшавском фондовом рынке в августе прошлого года компании составляла около 175 млн долларов.