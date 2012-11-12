«Черноморнефтегаз» начал подавать газ для отопления Крыма

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» приступил к отбору газа из Глебовского подземного хранилища в газотранспортную систему Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Так как температура воздуха «плюсовая», то объемы отбора газа пока небольшие»,- говорится в сообщении со ссылкой на слова начальника управления подземного хранения газа Александра Фролова.

Также в сообщении отмечается, что предприятие готово к стабильному газоснабжению и в пиковые морозные дни.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 8 ноября «Черноморнефтегаз» завершил закачку газа в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ).

Общий объем активного газа в Глебовском ПХГ составил 858 млн кубометров.

Справка УНИАН. Глебовское ПХГ создано на базе выработанного Глебовского газоконденсатного месторождения в 1991 году. ПХГ предназначено для регулирования сезонной и суточной неравномерности потребления газа в Крыму.

На Глебовском ПХГ пробурены 134 скважины (эксплуатационных - 120, используемых при отборе и закачке - 70). В состав производственного комплекса входит компрессорная станция, установки очистки и сепарации газа.

Максимальный объем активного газа в Глебовском ПХГ составляет 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн куб. м.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».