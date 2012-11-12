«Уголь Украины» привлечет у «Укрэксимбанка» кредиты на 1 млрд грн

Оператор оптового рынка угольной продукции государственное предприятие «Уголь Украины» привлечет у Государственного экспортно-импортного банка Украины («Укрэксимбанк») два кредита по 500 млн грн каждый.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, средства привлекаются сроком на один год, стоимость акцептированных предложений составляет 212,5 млн грн.

Акцепт предложений состоялся 9 ноября, конечный срок заключения договоров - 9 декабря.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает правительству ликвидировать государственное предприятие «Уголь Украины» до конца 2016 года.

Согласно проекту, с августа текущего года Минэнергоугля обязано было разработать механизм выполнения участниками оптового рынка угольной продукции финансовых обязательств перед «Углем Украины», а начиная с четвертого квартала этого года по аналогичный период 2014 года данные обязательства должны быть выполнены.

Оптимизацию структуры «Угля Украины» в министерстве наметили на январь 2015 года, упорядочивание имущественных и финансовых вопросов предприятия – на апрель этого же года.

При этом приказ о ликвидации «Угля Украины» Минэнергоугля предлагает издать в мае 2015 года, а завершить процесс ликвидации – до конца 2016 года.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.