Цена нефти падает на фоне негативных новостей из Японии и Греции

На мировых торгах во вторник, 13 ноября, цены на нефть снижаются на фоне слабых макроэкономических данных из Японии и перенесения даты обсуждения финансовых потребностей Греции.

Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,48 доллара, или на 0,44%, - до 108,59 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,49 доллара, или на 0,57%, - до 85,08 доллара за баррель.

После разочаровавших рынок статданных по ВВП Японии, который в третьем квартале снизился на 3,5% в годовом выражении при прогнозе сокращения на 3,4%, статистика, опубликованная во вторник, стала еще одним признаком замедление темпов развития экономики страны. Так, объем промпроизводства в Японии в сентябре, по окончательной оценке, снизился на 8,1% в годовом и 4,1% в месячном выражении.

Не порадовали участников торгов и итоги встречи министров финансов стран еврозоны. По заявлениям главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, европолитики продолжат обсуждение финансовых потребностей Греции на внеочередной встрече, которая будет созвана 20 ноября. При этом правительству страны придется занимать на текущей неделе более 3 миллиардов евро в краткосрочных бумагах на 1 и 3 месяца, чтобы избежать дефолта по бумагам на 5 миллиардов евро 16 ноября, передает Bloomberg.