Россия и Словения завершают подготовку инвестрешения по «Южному потоку»

Москва. Россия и Словения завершают подготовку инвестиционного решения по газопроводу «Южный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом 12 ноября в Москве сказал премьер-министр Словении Янез Янша на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я в особенности рад тому, что по случаю этого визита будет также подписано окончательное инвестиционное решение по проекту «Южный поток», - сказал Я.Янша.

Он подчеркнул, что для Словении и других стран региона это весьма важный проект.

«И мы отстаиваем ту точку зрения, что Европе нужна не только диверсификация источника поступления энергоносителя, но и диверсификация транспортировочных путей», - отметил Я.Янша.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Строительство газопровода планируется начать в декабре текущего года.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» - South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.

На данный момент приняты окончательное инвестиционные решения по «Южному потоку» в Венгрии и Сербии.

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