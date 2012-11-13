Польская KOV увеличила добычу в Украине на 13% - до 716 тыс. кубометров газа в сутки

Варшава. Польская нефтегазовая компания Kulczyk Oil Venture в начале ноября увеличила добычу на месторождениях в Украине в сравнении со средними показателями третьего квартала 2012 года на 13% - до 716 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что рост добычи связан с запуском в коммерческую эксплуатацию скважины номер 20 на Макеевском участке.

Согласно сообщению, добыча на запущенной скважине в среднем в сутки составляет 176 тыс. кубометров газа, 125 тыс. из которых получает в свое распоряжение владеющая 70% доли луганская компания "Куб-Газ", которая непосредственно ведет разработку KOV.

Пресс-служба напомнила, что скважина М-20 глубиной 2 километра была подготовлена к коммерческой добыче в начале августа текущего года в сфере R8 Макеевского участка, где уже ведется коммерческая эксплуатация еще трех скважин.

Согласно данным KOV, которыми располагает УНИАН, в августе текущего года компания добывала в среднем в сутки около 650 тыс. кубометров газа.

По данным последнего обнародованного отчета за второй квартал текущего года, зарегистрированная в Канаде компания самого богатого гражданина Польши Яна Кульчика, получила около 2,5 млн евро чистой прибыли после 3,65 млн евро убытков за первые шесть месяцев прошлого года.

Ее выручка за этот же период увеличилась более, чем в 5 раз - до 28,8 млн евро с 5,6 млн евро.

Активы компании выросли на конец июня текущего года до 202,9 млн евро с 170,4 млн евро годом ранее.

Капитализация дебютировавшей в мае 2010 года на Варшавской фондовой бирже KOV на последнем закрытии рынка составляла около 150 млн евро (1EUR=4,2PLN), что почти на треть меньше, чем в первый день торгов.

Справка УНИАН. Kulczyk Oil Ventures, которая купила свой пакет в ООО "Куб-Газ" в июле 2010 года за 45 млн долларов, после этой покупки заявляла о планах удвоить добычу газа в 2012 году - до около 340 тыс. кубометров.

Основными активами «КУБ-Газ» являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговская, Макеевская и Крутогоровская площади и Вергунское месторождение.

Согласно отчету компании RPS Energy, доказанные и вероятные запасы этих месторождений оценивались в 424,7 млн куб. м природного газа и 81 тыс. баррелей газоконденсата (в целом – 2,6 млн барр.).

Остальные 30% акций компании принадлежат Gastek LLC (США).

49,99% акций Kulczyk Oil Ventures принадлежит инвестиционной компании Kulczyk Investments SA Яна Кульчика, 5,53% - Radwan Investments GmbH, остальные - free float.

Портфель KOV, помимо украинских, включает также активы в Брунее и Сирии.