Суд по делу ЕЭСУ перенесен на 23 ноября ввиду отсутствия Тимошенко

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение уголовного дела против корпорации «Единые энергетические системы Украины» на 23 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Константин Садовский, ввиду отсутствия в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, перенес слушание дела на 14.00 23 ноября 2012 года.

Сторонники Ю.Тимошенко встретили решение суда возгласами «Позор!» и «Юле свободу!».

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело против Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

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