RWE не сможет поставить в Украину через РП более 1,4 млрд кубометров газа - Gaz System

Варшава. Немецкий трейдер RWE не сможет прокачать в Украину через Польшу больше чем 1,464 млрд кубометров газа из-за технических ограничений трубопровода, по которому с ноября начались поставки по контракту между немецкой компанией и украинским "Нафтогазом Украины".

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила преcс-секретарь управляющей польской газотранспортной системой компании Gaz System Мавгожата Полковска.

"Физические поставки возможны только через Хермановице, поскольку есть только один пункт, который соединяет украинскую и польскую газотранспортную систему (Дроздовичи с украинской стороны)", - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что RWE на сегодняшний день заказала у Gaz System услугу на транспортировку газа в Украину через этот пункт в Украину только на ноябрь текущего года.

"Максимальные технические возможности транспортировки газа через Хермановице в направлении Украины составляют 4 млн кубометров в сутки", - уточнили в пресс-службе GS.

М. Полковская также подчеркнула, что Gaz System не может гарантировать постоянность поставок этих 4 млн кубометров в сутки, и на практике может ограничивать прокачку на "неопределенное время".

Она не стала комментировать, каким образом 5 млрд кубометров газа RWE могут быть доставлены в Украину через Польшу, о чем ранее сообщил ряд СМИ.

Польский эксперт Анджей Щесняк, занимающийся вопросами энергетики более двух десятков лет, сказал УНИАН, что RWE может поставлять свой газ Украине по схеме "виртуального реверса", когда законтрактованное у "Газпрома" немецкой компанией топливо, которое поставляется через Украину, остается в распоряжении "Нафтогаза".

Он отметил, что такое решение позволяет польское законодательство, высказав предположение, что украинские власти также нашли бы способ реализации такого варианта.

Как сообщал УНИАН, ранее представители Gaz System сообщали о том, что "свободные мощности" для законтрактованных поставок газа RWE через Хермановице составляют до 4 млн кубометров в сутки, назвав затруднительным оценки, сколько максимально газа может быть поставлено в Украину из ЕС через Польшу.

На прошлой неделе польская Gazeta Wyborcza написала, что RWE намерено поставить в Украину с ноября текущего года по май 2013 года 5 млрд кубометров газа, а в понедельник, 12 ноября, украинское издание "Коммерсант" cо ссылкой на источник сообщило о возможных поставках за весь следующий год на уровне 8 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Власти Украины решили закупать газ из Евросоюза, заявляя, что его цена существенно ниже, чем стоимость газа, поставляемого по прямому контракту с "Газпромом".

Премьер-министр Николай Азаров назвал начавшиеся с 1 ноября текущего года поставки газа RWE "реальным шагом на пути обеспечения энергонезависимости страны".

По неофициальным данным, "Нафтогаз" покупает газ RWE за 360-390 долларов, в то время как цена российского газа в четвертом квартале текущего года должна быть на уровне около 430 долларов.

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