Суд оставил за «УкрГаз-Энерго» право на 4,86 млрд кубометров газа

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о признании права собственности компании "УкрГаз-Энерго" (Киев) на 4,862 131 млрд куб м газа, находящегося в подземных хранилищах газа (ПХГ) ДК "Укртрансгаз".

Решение суда от 25 октября 2012 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, по договору от 15 марта 2006 года газ в объеме 4,862131 млрд куб. м "УкрГаз-Энерго" хранится в подземных хранилищах "Укртрансгаза". Однако "Укртрансгаз" сообщил суду о наличии лишь 373,839 млн куб. м газа "УкрГаз-Энерго" в его хранилищах на 1 июля 2012 года. Остальные объемы, согласно информации компании, были потреблены материнской компанией «Нафтогаз Украины».

27 сентября 2012 года Хозсуд Киева признал право собственности "УкрГаз-Энерго" на 4,86 млрд куб. м газа в ПХГ "Укртрансгаза", в свою очередь «Укртрансгаз» подал апелляцию на данное решение.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

В марте 2011 года Национальная комиссия по регулированию энергетики выдала «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку 4,8 млрд. куб. м природного газа и газа-метана угольных месторождений в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.

В сентябре 2011 года Высший хозсуд подтвердил незаконность участия «Нафтогаза» в «УкрГаз-Энерго». Согласно материалам дела, при создании «УкрГаз-Энерго» одним из его учредителей – «Нафтогазом» - были допущены нарушения относительно согласования своего участия в создании СП и относительно выполнения возложенных на «Нафтогаз» обязательств по согласованию устава «УкрГаз-Энерго» с соответствующими министерствами.

Таким образом, суд отменил еще устав совместного предприятия (в редакции от 2 февраля 2006 года) и изменения к уставу (от 28 апреля 2007 года) в части участия «Нафтогаза» в акционерном капитале «УкрГаз-Энерго».

1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Суд также признал недействительным решение учредительного собрания основателей компании от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании.

1 июня 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд внес изменения в решение первой инстанции. В частности, хозсуд решил просто прекратить деятельность «УкрГаз-Энерго» путем ликвидации, а апелляционная инстанция обязала учредителей СП – НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo совместно осуществить меры по ликвидации.

Требование НАК «Нафтогаз Украины» о создании ликвидационной комиссии было отклонено, а сама компания ликвидирована не была.