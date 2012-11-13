Строительство «Южного потока» начнется 7 декабря – Миллер

Строительство газопровода «Южный поток» в обход Украины начнется 7 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«14 ноября мы планируем подписать окончательное инвестрешение по морскому участку, а 15 ноября - по болгарскому (участку), 7 декабря начнется строительство», - сказал А.Миллер.

Он сообщил, что инвестиционные решения по проекту уже приняты с Венгрией, Словенией и Сербией.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Строительство газопровода планируется начать в декабре текущего года.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» - South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.