На небрендовых заправках Украины продают некачественный бензин – исследование

До 90% бензина на небрендовых автозаправочных станциях Украины не соответствуют стандартам.

Об этом сообщается в пресс-релизе "Консалтинговой группы А-95",

Согласно сообщению, в октябре 2012 года активисты общественного движения AutoVisio при поддержке «Консалтинговой группы А-95» провели исследование качества топлива на автозаправочных станциях несетевых операторов в АР Крым, восточных областях Украины – Донецкой и Харьковской, и в г. Киеве. Исследование было проведено после многочисленных жалоб потребителей на низкое качество бензина в данных регионах.

"В среднем 80% проб не соответствовали продаваемым маркам: в Донецке были забракованы 70% образцов, в Харькове – 80%. Рекордное число нарушений выявлено в Крыму и в Киеве – девять проб из десяти имели отклонения от действующих стандартов" - отмечается в пресс-релизе.

По отдельным показателям в образцах бензина было зарегистрировано отклонение от нормы в 80 раз.

Согласно сообщению, AutoVisio проводило проверку самой популярной у автомобилистов марки топлива – бензина А-95. Отобранные пробы были исследованы в сертифицированной лаборатории. Замеры проводились как по традиционному перечню показателей (октановое число, содержание бензола, серы, ароматических углеводородов), так и на наличие кислородсодержащих соединений и кислорода (массовая доля кислорода, метанола, этанола, изопропилового спирта).

«Около 75% проверенных бензинов показали завышенное содержание спиртов, а в отдельных регионах эта цифра доходит до 90%. И если раньше считалось, что «спиртовой шлейф» тянется только за дешевым бензином, то теперь зафиксирован факт массового несоответствиям по спиртовым составляющим бензинов «Евро 95». Получается, что, покупая даже самый дорогой бензин на АЗС-одиночках, потребитель, скорее всего, покупает спиртовую смесь», - отмечает руководитель Autovisio Виталий Чеховский.

Эксперты уверены, что ожидаемое в 2013 году начало программы по добавлению биоэтанола в бензины приведет к резкому ухудшению качества и к серьезным и многочисленным проблемам в эксплуатации автомобилей, поскольку до сих пор нет четкого порядка производства и контроля качества спиртосодержащих бензинов.

Участники проекта призывают государство как можно быстрее возобновить системный контроль качества на автозаправочных станциях. По расчетам «Консалтинговой группы А-95», для проверок каждой украинской АЗС дважды в год необходимо около 100 млн грн, тогда как эффект для госбюджета от замещения теневого сегмента топливного рынка легальным топливом составит около 3 млрд грн.

«Сопоставление официальных данных о наполнении рынка и потреблении говорит о том, что минимум 20% рынка бензина находятся в тени. Но еще более очевидным фактом является то, что ликвидация этой набирающей обороты практики больше всего нужна государству: потери от неуплаты акциза и НДС при сохранении текущего положения вещей будут составлять более 3 млрд грн в год», - цитируются в пресс-релизе слова директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа А-95» специализируется на профессиональном изучении рынка нефтепродуктов Украины.

AutoVisio (autovisio.com.ua) – социальная сеть автомобилистов. Активисты сети более трех лет занимаются исследованиями качества топлива на украинских АЗС, публикуя данные в открытом доступе. В октябре 2010 г. инициативная группа AutoVisio организовала и провела «Всеукраинский автопробег против некачественного топлива», который был широко поддержан автомобилистами.