Россия и Словения приняли окончательное инвестрешение по «Южному потоку»

Москва. Россия и Словения приняли окончательное инвестиционное решение по строительству газопровода «Южный поток» на словенской территории.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее соглашение подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор словенской компании Plinovodi d.o.o. Марьян Эберлинц, а также заместитель гендиректора словенской компании Сара Изерник.

«Теперь Словения становится транзитной страной, через эту страну будут поставляться значительные объемы газа на итальянский рынок. Без сомнения, это ежегодное значительное поступление в бюджет Словении, это статус страны как регионального игрока на газовом рынке, который значительно повышается», - сказал А.Миллер.

Он сообщил, что инвестиции в проект на территории Словении составят 1 млрд евро. Газопровод будет иметь протяженность 266 км, и будут построены две компрессорные станции. Предполагается, что на входе в Словению будет поступать 24,5 млрд куб. м газа ежегодно, а выходить в Италию 22 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Словении Янез Янша отметил, что для Словении и других стран региона это весьма важный проект. Он подчеркнул, что Европе нужна не только диверсификация источника поступления энергоносителя, но и диверсификация транспортировочных путей.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» - South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.

На данный момент окончательные инвестиционные решения по «Южному потоку» приняты также в Венгрии и Сербии.

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