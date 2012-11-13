«Нафтогаз» за 9 месяцев получил 4,56 млрд грн. убытка

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за январь-сентябрь 2012 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 4,559 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, аналогичный период прошлого года компания завершила с чистой прибылью в размере 16,914 млрд грн.

Выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 82,377 млрд грн, в то время как в прошлом году за аналогичный период компания получила выручку в 87,277 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 4,298 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.