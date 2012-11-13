«Черноморнефтегаз» за январь-сентябрь получил 825,5 млн грн убытка

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» за 9 месяцев 2012 г. получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 825,549 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года компания получила чистую прибыль в размере 43,307 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 1,029 млрд грн, по национальным стандартам прошлого года выручка составила 1,111 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 240,281 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН,«Черноморнефтегаз» за 10 месяцев 2012 года увеличил добычу природного газа до 947 млн куб. м с 825 млн куб. м за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.