«Нафтогаз» увеличил продажи газа в денежном выражении, но сократил в натуральном

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре текущего года увеличила реализацию газа в денежном выражении на 2,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 59,012 млрд грн с 57,7 млрд грн.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно предоставленной информации, в натуральном выражении компания за девять месяцев текущего года уменьшила реализацию газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 30,172 млрд куб. м с 30,8 млрд куб. м. Это составило 71,64% от всей реализованной продукции компании.

Как сообщал УНИАН,Украина за 9 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 24,58 млрд куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб. м в прошлом году и предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом - 432 долларов.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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