Македония получила для согласования проект договора по "Южному потоку"

Македония, планирующая присоединиться к газопроводу "Южный поток" через ответвление от магистральной ветки, получила от российской стороны проект межгосударственного договора, который будет согласован, а затем вынесен на окончательное подписание, заявил вице-премьер и министр финансов страны Зоран Ставреский.

"С уверенностью можно говорить о том, что Македония присоединится к "Южному потоку". Это станет большим успехом для Македонии и для будущих поколений, которым будет обеспечена стабильная и надежная поставка газа по соответствующей цене", - приводит заявление Ставреского пресс-служба македонского правительства, передает РИА "Новости".

В последние недели "Газпром" подписал инвестиционные решения по "Южному потоку" со Словенией и Венгрией, ранее - с Сербией. По сухопутным участкам окончательное инвестиционное решение осталось принять с Болгарией. О том, что Россия и Македония начали подготовку соглашения о вхождении Македонии в проект, было объявлено в июле текущего года.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа «Газпром» реализует проект «Южный поток» в обход территории Украины.

Начало строительства газопровода "Южный поток" запланировано на 7 декабря. В целом предполагается прокладка четырех ниток мощностью около 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Коммерческие поставки по этому трубопроводу в Европу предполагается начать в первом квартале 2016 года, а вывести проект на полную мощность - 63 миллиарда кубометров в год - в 2018 году. Общая стоимость "Южного потока", включая сухопутные участки, оценивается в 16 миллиардов евро.

Акционерами South Stream Transport AG - оператора морского участка "Южного потока", который пройдет по дну Черного моря до Болгарии, - являются "Газпром" (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF (по 15%). Выйдя на побережье Болгарии, далее российский газ пойдет через территорию этой страны, а также Сербии, Венгрии и Словении на север Италии. Газопроводы-отводы предполагается построить в Хорватию и Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины.