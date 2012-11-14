Цена нефти изменилась разнонаправленно на коррекции и прогнозе МЭА

На мировых торгах в среду, 14 ноября, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне коррекции после удешевления накануне и снижения прогноза спроса Международным энергетическим агентством (МЭА).

Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,11 доллара, или на 0,10% - до 108,15 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,07 доллара, или на 0,08%, - до 85,45 доллара за баррель.

Накануне МЭА понизило прогноз по мировому спросу на нефть на четвертый квартал текущего года на 290 тысяч баррелей в сутки (или 0,3%) по сравнению с данными октябрьского прогноза - до 90,1 миллиона баррелей в сутки. Изменение прогноза агентство объясняет сохраняющейся нестабильной ситуацией в экономике Европы и влиянием урагана "Сэнди", бушевавшего в США, передает Bloomberg.