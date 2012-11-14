Бойко объяснил, откуда взялись миллиардные убытки «Нафтогаза»

Убытки НАК «Нафтогаз Украины» объясняются разницей в тарифах для теплокоммунэнерго и закупочной ценой на импортный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Убытки «Нафтогаза» - это разница в цене между тарифами теплокоммунэнерго и закупочной ценой на импортный газ», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за 9 месяцев 2012 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 4,559 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила 16,914 млрд грн.

Выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 82,377 млрд грн, в то время как в прошлом году за аналогичный период компания получила выручку в 87,277 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 4,298 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.