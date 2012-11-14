Бойко еще не известен владелец Лисичанского НПЗ, но ремонтные работы ведет ТНК-ВР

Владелец Лисичанского нефтеперерабатывающего завода еще не известен, но ремонтные работы ведет его нынешний собственник - российско-британская ТНК-ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом заседания Кабинета министров сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«На Лисичанском НПЗ ведутся ремонтные работы. Ремонтные работы ведет компания ТНК-ВР по договоренности о том, чтобы скорее завод приступил к работе», - сказал Ю. Бойко.

«Собственник еще не известен», - отметил министр, отвечая на вопрос о том, известен ли уже собственник.

Как сообщал УНИАН, власти Луганской области ожидали, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод ("ЛИНИК", г. Лисичанск, Луганская область), который с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, сможет возобновить работу в октябре текущего года.

В начале августа луганский губернатор Владимир Пристюк заявлял, что к концу августа у Лисичанского НПЗ появится новый собственник. В июле В. Пристюк сообщил, что переговоры по покупке Лисичанского НПЗ ведет известный бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн.

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).