«Укртрансгаз» привлечет у «Альфа-Банка» кредит на 24,9 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлечет у «Альфа-Банка» кредит в размере 24,9 млн долл.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость обслуживания данной кредитной линии составит 3,248 млн долл.

Кредитные средства привлекаются сроком на один год.

Дата акцепта — 13 ноября 2012 года. Конечный срок подписания договора — 13 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН,Deutsche Bank AG откроет компании «Укртрансгаз» кредитную линию на 53,6 млн евро в рамках проекта по реконструкции компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

В январе-сентябре 2012 года «Альфа-Банк» увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.