«Нафтогаз» выкупит у «Укргазбанка» ОВГЗ на 1 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Укргазбанка» на сумму 1,006 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте, размещенном на сайте «Государственные закупки».

ОВГЗ реализовываются двумя лотами, в тендере принимает участие один участник.

Дата акцепта — 13 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

АБ "Укргазбанк" (Киев) создан в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

"Укргазбанк" в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 290,775 млн грн по сравнению с убытком в 3,6 млрд грн за соответствующий период 2011 года.