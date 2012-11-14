«ДТЭК Днепроэнерго» разместит облигации на 1,01 млрд грн

Энергогенерирующая компания «ДТЭК Днепроэнерго» (Запорожье) намерена осуществить закрытое размещение именных процентных простых облигаций на общую сумму 1,01 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, решение о размещении 1,01 млн шт. облигаций номиналом 1 тыс. грн принял наблюдательный совет комании 9 ноября 2012 года.

Облигации будут размещены в период с 10 по 24 декабря 2012 года.

Срок погашения ценных бумаг – с 27 декабря 2042 по 26 января 2043 года.

Привлеченные средства планируется направить на модернизацию, реконструкцию, ремонт основных средств и финансирование социальных программ «ДТЭК Днепроэнерго».

Потенциальными покупателями ценных бумаг указаны «ДТЭК Павлоградуголь», «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и объединенная организация профсоюза «ДТЭК Днепроэнерго».

Закрытое (частное) размещение облигаций будет проводиться через уполномоченного андеррайтера – компанию «Альтана Капитал».

Как сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Днепроэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 256,437 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).