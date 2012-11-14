Инвестиции "Роснефти" в проекты оцениваются в 30% российского ВВП

Совокупные инвестиции в десять крупнейших проектов "Роснефти" оцениваются в 418-638 миллиардов долларов. Такие расчеты приводит в номере от 14 ноября газета "Ведомости". Как отмечает издание, планируемый объем вложений нефтяной госкомпании составляет 20-30% российского ВВП в 2013 году, или 98,6-150% расходов бюджета страны.

В число наиболее затратных проектов "Роснефти" входят, среди прочего, покупка ТНК-ВР у британской BP и консорциума российских акционеров AAR. Сумма сделки, о которой госкомпания договорилась в конце октября, превысит 60 миллиардов долларов. Инвестиции в разработку нефтяных месторождений на шельфе России, где "Роснефть" сотрудничает с итальянской Eni и норвежской Statoil, потребуют от партнеров в общей сложности от 135 до 165 миллиардов долларов.

Кроме того, в 2016-2017 годах "Роснефть" и американская ExxonMobil должны принять окончательное инвестрешение по совместному освоению арктического шельфа России в Карском море. Ранее президент "Роснефти" Игорь Сечин оценивал вложения в этот проект в 200-300 миллиардов долларов. Инвестиции же российской и американской сторон в освоение российского шельфа на Черном море потребуют еще 50 миллиардов долларов.

По подсчетам издания, пишет Lenta.ru, для выполнения намеченных планов "Роснефти" ежегодно нужны будут капиталовложения в 20,9-31,9 миллиарда долларов. На 2012 год, по оценкам самой компании, ее капзатраты составят 15,5 миллиарда. Для сравнения, в прошлом году капзатраты "Лукойла", крупнейшей в России частной нефтяной компании, достигли 8,3 миллиарда долларов.

"Роснефть" является крупнейшей российской нефтяной госкомпанией. Основной ее акционер с долей 75,16 процента - "Роснефтегаз". По итогам первой половины текущего года выручка "Роснефти" составила 1,47 триллиона рублей, а чистая прибыль - 104 миллиарда рублей.

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