Финляндия не возражает против строительства новых веток газопровода "Северный поток"

Финляндия не возражает против дальнейшей экономической интеграции России и Евросоюза, в том числе путем строительства новых веток газопровода "Северный поток", заявил премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен по итогам встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"Финляндия ничего не имеет против экономической интеграции Российской Федерации и Евросоюза и энергетические маршруты являются ключевой центральной частью этой интеграции. С нашей точки зрения самое главное при рассмотрении таких вопросов - это экологическая составляющая, она играет самую главную роль", - сказал он, отвечая на вопрос, какова позиция Финляндии по строительству третьей и четвертой веток "Северного потока".

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что строительство первых двух веток газопровода не навредило экологии, передает ПРАЙМ.

"После прокладки первых линий я могу сказать только одно, что по тем стандартам, которые были заданы, сейчас не только все соблюдается, но и общая экологическая ситуация в разы лучше, чем это предполагали эксперты", - сказал он.

Меморандум по двум новым ниткам газопровода "Северный поток", соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, планируется подписать до 31 января, одна из веток может пойти в Великобританию.

Первая очередь газопровода была запущена 8 ноября прошлого года, вторая – 8 октября 2012 года. Акционерами проекта Nord Stream являются "Газпром" (51%), германские Wintershall Holding и E.On Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

Nord Stream является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу. Газопровод протяженностью 1,22 тысячи километров проходит по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). До запуска этого маршрута российский газ поставлялся в Западную Европу двумя путями - по территории Белоруссии и затем Польши, а также через Украину и затем Словакию, причем на последний маршрут приходилось две трети поставок. С началом работы первой ветки "Северного потока" газ из РФ начал поступать в Германию и другие западноевропейские страны напрямую.

Первая линия газопровода в первый год эксплуатации была загружена лишь на 30-40% максимальной мощности, в объеме 9 миллиардов кубометров газа.

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